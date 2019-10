Quella volta che Robert Plant ha detto di odiare i Greta Van Fleet

"C'è una band di Detroit, sembrano i Led Zeppelin", disse Robert Plant. L'intervista al cantante è diventata virale da tempo: in un anno e mezzo ha totalizzato quasi due milioni e mezzo di visualizzazioni. Perché la band di cui parla sono i Greta Van Fleet, nel frattempo diventati dei fenomeni.

La band un anno fa ha pubblicato "Anthem of the peaceful army", uscito il 19 ottobre 2018, e tra un mese tornerà in italia per un concerto sold out all'Alcatraz, il 24 novembre, recupero di quello annullato a febbraio.

Sì, la somiglianza con i Led Zeppelin è impressionante: "Li odio", continua scherzando i Plant. "Il cantante ha preso in prestito la voce da qualcuno che conosco... Ma dice che il suo stile è ispirato agli Aerosmith...".

Ecco il frammento dell'intervista. E se vi interessano le somiglianze tra le due band, guardate il video sotto, dove sono analizzate in dettaglio