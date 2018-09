Il 26 gennaio del 1979, appena sei settimane dopo la loro nascita, i Bauhaus entrano in studio di registrazione per la prima volta. Quelle sessioni a Wellingborough, in Inghilterra, presso i Beck Studios, hanno dato vita alla canzone "Bela Lugosi's Dead", brano che sarebbe diventata una pietra miliare del Gothic rock.

Per celebrare il 40° anniversario del gruppo, la Leaving Records e la Stones Throw Records pubblicheranno un nuovo remaster di quelle prime registrazioni soprannominate, “The Bela Session”.

A partire dal 23 novembre, “The Bela Session” segnerà la prima ristampa in vinile ufficiale di "Bela Lugosi's Dead" in oltre 30 anni, così come la prima volta che la versione in studio sarà disponibile sui servizi di streaming. Tre delle altre quattro tracce di accompagnamento non sono mai state pubblicate in nessun formato. Mandy Parnell (Björk, Brian Eno) ha rimasterizzato l'audio dal nastro analogico originale ai Black Saloon Studios.

Come primo estratto della nuova pubblicazione, è possibile ascoltare i nove minuti e mezzo di "Bela Lugosi's Dead": ASCOLTA QUI

La versione speciale in vinile rosso di “The Bela Session” sarà disponibile esclusivamente per gli iscritti allo store online Vinyl Me, Please.

Ecco di seguito la copertina e la tracklist di “The Bela Session”:

The Bela Session Tracklist:

01. Bela Lugosi’s Dead

02. Some Faces *

03. Bite My Hip *

04. Harry

05. Boys (Original) *

* = inedite

Il leader dei Bauhaus Peter Murphy e David J saranno insieme per il “The Ruby Celebration Tour” che arriverà in Italia per cinque appuntamenti: il primo ottobre a Firenze, il 2 a Roma, il 3 a Rimini, il 4 a Roncade (TV) e il 5 a Milano.