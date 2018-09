Dice Nick Mason che dopo lo stop dei Pink Floyd imposto da Roger Waters dopo “The final cut” passava più tempo sui circuiti automobilistici che dietro la batteria. Riprese a fare musica grazie alla collaborazione con il chitarrista Rick Fenn. L’album e la colonna sonora pubblicata dal duo sono ora riuniti inuma cofanetto che contiene anche “Fictitious sports”, disco pregevole inciso dal batterista con Carla Bley e Robert Wyatt.

Sono uno a cui piace stare nelle band, dice Nick Mason. Grandi ambizioni soliste non ne ha mai avute, progetti memorabili non ne ha mai architettati. Quel poco che il batterista dei Pink Floyd ha prodotto e pubblicato da solo sta ora dentro un cofanetto intitolato “Unattended luggage”, disponibile in vinile e cd. Si tratta degli album “Fictitious sports” del 1981, “Profiles” del 1985, “White of the eye” del 1987, rimasterizzati da Mason con Miles Showell. Non aspettatevi un box set ricco: i cd sono contenuti in confezioni slim cartonate e riuniti in una scatola formato 13 x 13 senza libretto, né foto. Solo uno dei tre album è di sicuro valore, ma “Unattended luggage” ha comunque il pregio di raccontare il percorso sghembo dell’inglese amante della musica e delle auto da corsa e di riunire dischi fino a ieri di non facile reperibilità.