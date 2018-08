In occasione delle celebrazioni mondiali del compleanno di John Lennon, nato il 9 ottobre 1940, per la prima volta sul grande schermo sarà possibile vedere “Imagine”, il film, prodotto e diretto da una delle coppie più celebri del music biz, John e Yoko, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos.

Qui di seguito il trailer del film:

Come già anticipato da Rockol , l’appuntamento al cinema sarà solo l’8, 9 e 10 ottobre nelle sale italiane (elenco a breve su www.nexodigital.it ), e sarà l'occasione unica per tutti i fan di Lennon e dei Beatles per riscoprire "Imagine" come non si era mai visto o ascoltato prima.

Il film evento è accompagnato da 15 minuti di contenuti inediti, tra cui filmati in studio di John e della sua band (e inclusi anche George Harrison dei Beatles, Nicky Hopkins dei Rolling Stones, Alan White degli Yes e il bassista Klaus Voormann, amico e fan dei Beatles dai tempi di Amburgo) che eseguono "How Do You Sleep?" e "Oh My Love" in un mix appositamente creato per il Dolby Atmos sound surround "raw studio", che pone lo spettatore al centro dello studio di registrazione, mentre la band suona dal vivo.

L’occasione unica per celebrare al cinema l’anniversario della nascita di John Lennon, pietra miliare della storia della musica mondiale.

Negli stessi giorni uscirà “Imagine - The Ultimate Collection” , il suo album più famoso in box set di sei dischi. In uscita il 5 ottobre, questa collezione di 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate, è stata autorizzata da Yoko Ono Lennon, che ne ha supervisionato la produzione e la direzione creativa.

Imagine è distribuito in Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Deejay, Rockol, MYmovies e ONstage e in collaborazione con i Beatlesiani d’Italia Associati, Universal Music e Edizioni L’ippocampo.