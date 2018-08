"Long Strange Trip: The Untold Story Of The Grateful Dead", il documentario ufficiale che spazia nella carriera dei Grateful Dead, farà il suo debutto in DVD e Blu-Ray questo autunno.

Inoltre, una nuova versione deluxe con un contenuto bonus inedito sarà disponibile esclusivamente su Dead.net. Entrambe le versioni arrivano a più di un anno dal documentario di quattro ore premiato al Sundance, seguito dalla sua pubblicazione esclusiva su Amazon Prime. Qui potete leggere la nostra recensione.

Diretto dal regista Amir Bar-Lev (“Happy Valley,” “The Tillman Story”) con Martin Scorsese come produttore esecutivo, "Long Strange Trip" unisce filmati mai visti prima, interviste passate, e altri momenti spontanei ritrovati nel grande archivio dei Grateful Dead. Il film include inoltre conversazioni catturate tra i membri ancora in vita Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh, e Bob Weir, come anche altri personaggi dell’universo Dead.

"Long Strange Trip: The Untold Story Of The Grateful Dead" sarà disponibile dal 9 novembre in formato doppio DVD e Blu-ray singolo. L’edizione deluxe sarà disponibile lo stesso giorno esclusivamente su Dead.net come triplo DVD e doppio Blu-ray. La produzione delle edizione deluxe è limitata a 6.500 copie per formato. Tutte le versioni includono il documentario originale in stereo, come anche il nuovo surround mix 5.1.

“Intorno al 2003, mentre mi circondavo di outtakes 16mm del film per The Grateful Dead Movie in preparazione della sua pubblicazione su DVD, mi sono imbattuto su una coppia di rullini non etichettati di un film 16mm. Ho caricato la prima pellicola nel proiettore Steenbeck e sono rimasto meravigliato da quello che visto”, dice l’archivista della band David Lemieux. “Non solo materiale di eccezionale e rara qualità della performance dell’Hollywood Festival, ma un sacco di altri filmati stupendi, mostrando la band ad una festa Warner Bros. Records a Londra (un letamaio sommerso di abiti!), ad un servizio fotografico (‘questo è un mucchio di musicisti non cooperativi!’), in una sala prove eseguendo le armonie vocali di ‘Candyman’ e, più emozionante di tutti, il backstage del festival. È davvero uno dei più memorabili, spontanei ed interessanti filmati che esistano sui Grateful Dead e siamo entusiasti di poter pubblicare questo meraviglioso documento storico nella sua interezza.”

È presente in aggiunta anche una nuova traccia con la voce fuori campo del regista Bar-Lev e l’editore John Walter. L’edizione deluxe vanta una performance live di sei canzoni inedite del primo show oltre oceano della band, registrato il 24 maggio 1970 in Inghilterra all’Hollywood Festival, insieme a filmati del backstage del primo viaggio della band oltre l’Oceano Atlantico.

L’edizione deluxe include inoltre due performance live del 1989 (“Dear Mr. Fantasy” e “Death Don’t Have No Mercy”). Frammenti di tutti i contenuti bonus sono stati utilizzati nel film, ma questa è la prima volta che sono pubblicati nella loro interezza.