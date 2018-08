E’ morto Kyle Pavone, cantante e tastierista della band metalcore statunitense dei We Came As Romans. Al momento le cause della morte non sono ancora state rese note.

La notizia è stata confermata dai canali social della band dove hanno pubblicato una dichiarazione ufficiale, che si può leggere piÚ sotto.

Questo il messaggio del gruppo:

“Oggi la musica ha perso un altro grande con la scomparsa di Kyle Pavone dei We Came As Romans. La tragica perdita di Kyle è arrivata troppo presto nella sua vita e in quella dei suoi compagni di band. Tutti sono devastati dalla sua morte. Ci mancheranno i suoi sorrisi, la sua sincerità , la sua preoccupazione per gli altri e il suo impressionante talento musicale. Al posto dei fiori, forniremo informazioni sulle donazioni di beneficenza. La famiglia e la band desiderano ringraziare i loro fan e la comunità musicale per tutto il loro amore e supporto mentre navigano nel dolore. Sarò ricordato o verrò perso negli occhi amorevoli?”

Pavone entrò a far parte dei We Came As Romans nel 2008 e ha partecipato a tutti e cinque gli album della band.