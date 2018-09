L’iconico suono delle tastiere dei Toto non sarebbe probabilmente stato lo stesso se a suonarle – dal 1977 a oggi, salvo la parentesi 1988-2010 durante la quale la band ha dovuto in parte fare a meno di lui - non fosse stato Steve Porcaro, unico superstite dei tre fratelli che hanno militato nella celebre formazione. Dopo la scomparsa del batterista Jeff, nel 1992, e del bassista Mike, nel 2015, Steve è rimasto il solo a portare il nome della famiglia Porcaro nei Toto, gruppo con il quale il musicista ha inciso, con la sua tastiera, i primi sette album e i più recenti “Falling In Between” (2006) e “Toto XIV” (2015). Porcaro, che oggi spegne 61 candeline, ha dato il suo contributo, negli anni, anche come autore e cantante, seppur solamente per una manciata di brani, e nel 2016 ha dato, infine, alle stampe il suo esordio solista “Someday/Somehow”.

Per il compleanno del musicista del Connecticut ci limiteremo al suo percorso nei Toto in questo breve ripasso che, nelle pagine seguenti, in ordine cronologico, attraversa alcuni dei brani più celebri degli anni d’oro della formazione.