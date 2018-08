Verrà pubblicato il prossimo 19 ottobre "Evolution", nuovo album della band guidata David Draiman: l'ideale successore di "Immortalized" del 2015 - che contiene dieci tracce nella versione standard e quattordici (un live, un remix e due inediti da studio) in quella deluxe - è stato anticipato dal primo estratto "Are You Ready", del quale è già stato reso disponibile il video ufficiale.

"Siamo immensamente orgogliosi e felici di condividere con tutti voi il nuovo capitolo della vita creativa dei Disturbed", commenta la band nel comunicato ufficiale nel quale è stata annunciata la nuova pubblicazione: "Questo album è genuinamente unico e molto speciale per noi e speriamo che, una volta ascoltato, il mondo sarà d'accordo con queste parole. L'album mostra la più avventurosa ed eclettica combinazione di stili musicali e stati d'animo mai tentata durante la nostra carriera. Ogni brano ha la sua identità , la propria sensibilità e la propria forza. Creare questo album è stato magico ed emozionante, comporre senza barriere e senza limiti, semplicemente seguendo le nostre più profonde ispirazioni. Influenzato da alcuni dei più grandi album rock della nostra giovinezza, 'Evolution' va oltre tutto ciò che abbiamo scritto in passato. È tempo per il mondo di ascoltare l'album più audace della nostra vita".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Evolution":

1. Are You Ready

2. No More

3. A Reason to Fight

4. In Another Time

5. Stronger On Your Own

6. Hold On To Memories

7. Savior of Nothing

8. Watch You Burn

9. The Best Ones Lie

10. Already Gone

(solo nella versione deluxe)

11. The Sound of Silence [Live] (Featuring Myles Kennedy)

12. This Venom

13. Are You Ready (Sam de Jong Remix)

14. Uninvited Guest