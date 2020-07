Era il 5 luglio del 1954 quando Elvis Presley, insieme a Scotty Moore alla chitarra e Bill Black (William Patton Black Jr.) al contrabbasso, registrò “That’s alright (mama)” nei Sun Studios di Memphis, Tennessee. Il disco fu pubblicato il 19 luglio, e vendette circa 20.000 copie: non abbastanza per entrare nelle classifiche nazionali. Ma è passato alla storia per essere il primo disco pubblicato ufficialmente dal King.

Nelle pagine che seguono, dopo la versione originaria di Arthur “Big Boy” Crudup e quella di Elvis, potete ascoltare parecchie altre cover di “That’s alright (mama)” – compresa la versione in italiano di Adriano Celentano, “Maledetta televisione”.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)