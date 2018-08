Megà le nasce dal silenzio. Emerge dall’acqua insieme alla nebbia, ha contatto con le cose fluide e niente altro. La sua voce proviene da luoghi remoti, da un altrove nel quale le leggi del Tempo non hanno dimora. Nei contrasti tra gravità e leggerezza, in altre dimensioni e in altri stati di coscienza indaga tra le periferie dell’animo umano. Quadri in movimento: non sono storie, sono parole in forma fumosa. Catturate talvolta nel buio, talvolta nella luce. Nelle nostre sessions ci regalano “Gravità ”.



“Una live session in barca non ci era mai capitata! Il tempo di ambientarci e siamo finiti a godere di una bella mattinata tra il silenzio dei canali veneziani nel sole di primavera... assieme ai ragazzi di IndieMood che sono davvero una bella squadra! Complimenti a Francesca per questa idea!”





“Dimenticare la mia storia personaleSorprendermi dell'attimoDove mi trovo oraNiente ha gravitĂTra tutte le variabili possibiliScivolerò...”(GravitĂ - MegĂ le)