Pippo Caruso, storico direttore d'orchestra a fianco di Pippo Baudo, è mancato all'età di 82 anni.

Caruso era nonato a Belpasso (Catania), ha lavorato a lungo in RAI, diregendo le orchestre di Roma e Milano, di Roma e del Lazio nonché l'orchestra sinfonica e quella del del Festival di Sanremo, sempre a fianco del suo amico e mentore Pippo Baudo. Al Festival Sanremo aveva ricoperto anche il ruolo di direzione e coordinamento musicale. Ha lavorato con molti nomi della scena musicale italiana e internazionale come Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini e diretto artitisi come Liza Minnelli, Céline Dion, Michael Bolton, George Benson. E' stato autore di diverse colonne sonore.

Assieme a Baudo è apparso in altri programmi come "Fantastico" e "Domenica in". La notizia è stata confermata dallo stesso Pippo Baudo all'agenzia ANSA. Baudo ha dichiarato di essere "distrutto per la perdita di un carissimo amico". All'ADNKronos, Baudo ha dichiarato:

E' morto un mio grande amico, un grande musicista e un grande direttore d'orchestra. Un uomo di squisita sensibilità e di enorme preparazione musicale. Era un uomo di enorme cultura generale, eravamo compagni di scuola, ci siamo incontrati a New York da grandi e l'ho invitato a seguirmi in Italia e da allora abbiamo fatto tutto insieme, tutti i festival di Sanremo, Fantastico, Domenica in. Siamo stati insieme in questi anni di grandi successi dei quali ha avuto grande parte.

Recentemente è inciampato su un tappeto di casa e si è rotto il femore. Da allora non si è più rimesso in piedi, è stato su una sedia a rotelle e tutto è degenerato. E' morto a Passo Corese, ieri nel tardo pomeriggio.

Sempre secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, i funerali saranno celebrati domani 29 maggio a Passo Corese, frazione di Fara in Sabina in provincia di Rieti, nella chiesa Santa Croce.