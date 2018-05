Si intitola "Of Ghosts & Marvels" il primo disco di An Early Bird, ovvero Stefano De Stefano, già frontman dei Pipers. L'album uscirà entro il 2018 ed è stato diffuso sotto forma di video un nuoco singolo, "At sunset", che segue "Warning sign":

Racconta De Stefano, "At Sunset, ovvero raccontare attraverso l’arte performativa il desiderio di venire a galla con le proprie emozioni. Apollineo e dionisiaco insieme: musica e danza che tuttavia non si incontrano mai. Il video, girato dalla videomaker Jennifer Keber già al lavoro sul precedente singolo Warning Signs, vede la partecipazione della ballerina e attrice teatrale Valentina Pescetto ed esplora la domanda principale posta nel testo della canzone: who am I to say you are a piece of art? Lo fa attraverso un montaggio nervoso e perennemente in movimento, che si avvale anche della tecnica dello stop motion per raccontare il rapporto tra due persone attraverso un senso di contemplazione dell’uno nei confronti dell’altro. I personaggi non arrivano mai a toccarsi, ognuno resta nel suo spazio performativo come in una metafora di distanza e di non manifesta relazione. Da qui il titolo della canzone e l’invito ad amarsi alla luce del sole."

An Early Bird si era presentato Rockol con questa cover degli Oasis e con queste parole