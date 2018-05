Arriverà questa estate il nuovo album in studio dei Kodaline.

Steve Garrigan e soci hanno già dichiarato di avere scelto uno sound diverso rispetto ad "In a perfect World" del 2013 e "Coming up for air" del 2015, più pop e meno rock.

Il disco non ha ancora un titolo o una data di uscita, ma un punto fermo c'è già: la band sarà in tour in autunno, e passerà dall'Italia: i Kodaline suoneranno Domenica 28 Ottobre al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita sulle piattaforme digitali da domani 25 maggio.

Nel frattempo, ecco il video del singolo "Follow your fire"



La band ha lavorato con Steve Mac, produttore di One Direction, Leona Lewis, Emeli Sandé, James Blunt e Ed Sheeran. La band ha collaborato con il cantautore in un brano del disco