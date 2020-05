Alexia: la sua carriera dagli esordi ad oggi

Dalle hit eurodance ai dischi della maturità: quale miglior modo per fare gli auguri ad Alexia, che spegne oggi 53 candeline sulla sua torta di compleanno, se non con una video gallery che mette insieme quelli che (almeno secondo noi) sono i momenti più significativi della carriera della cantante? Ecco la sua storia in 10 canzoni: clicca su avanti per iniziare la gallery.