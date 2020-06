Jon Lord, il pontiere tra classica e rock: 10 brani indimenticabili

Chi considera strumenti come organo, tastiera o piano "accessori" agli stilemi del rock dell'età dell'oro probabilmente Jon Lord non lo conosce nemmeno per sentito dire: il virtuoso di Leicester, classe 1941, prima coi Deep Purple, poi coi Whitesnake e infine da solista ha dimostrato come una formazione "classica" non necessariamente debba fare a pugni - anzi! - con l'inclinazione rock più irruente.

Non fosse scomparso il 16 luglio 2012 oggi avrebbe compiuto 79 anni, abbiamo selezionato i dieci brani simbolo dell'intera produzione di Lord, dagli esordi con la leggendaria "Mark 1"- la formazione originale dei Deep Purple - alle ultime prove soliste. Buon ascolto!