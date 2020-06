Lio, la Lolita del pop francese

In Francia è diventata famosa nel 1979 con “Le Banana split”, ma la piccola portoghese naturalizzata belga ha avuto un momento di celebrità anche da noi, l’anno seguente, grazie a “Amoureux solitaires”: aveva solo 17 anni (è nata il 17 giugno del 1962).

La sua carriera di cantante, fra alti e bassi di popolarità, si è presto mossa in parallelo con quella di attrice, e oggi Lio è attiva su entrambi i fronti, per quanto sul versante discografico sia sostanzialmente ferma al 2009 per quanto riguarda gli album; il suo ultimo singolo, invece, è più recente, ed è uscito nel 2014 – lo trovate all’ultima pagina di questa notizia, preceduto da altre sue canzoni di successo.