Celeberrima come attrice, Judy Garland – nata il 10 giugno 1922 e scomparsa il 22 giugno 1969 – è stata anche un’ottima cantante, come testimoniano una vastissima discografia (otto album di studio, sei album dal vivo, cinque album di colonne sonore, 74 singoli) e i risultati di vendita dei suoi dischi. Nella difficoltà di scegliere le canzoni “migliori” ci siamo affidati a un criterio di pura oggettività, e vi proponiamo qui di seguito, in ordine cronologico di uscita, quelle che risultano le più vendute secondo la certificazione delle classifiche internazionali. Buon ascolto!