Barry Manilow, tutti i suoi numeri uno in USA

Da noi non è mai stato granché popolare, e a parte due canzoni – “Could it be magic” e “Mandy” – non ha mai sfiorato i piani alti delle classifiche. Ma negli Stati Uniti Barry Manilow è un nome celebrato, oltre che celeberrimo (ottanta milioni di dischi non si vendono per caso) e rispettato dai colleghi (come Frank Sinatra e Bob Dylan, per dirne due) anche se meno stimato dalla critica, come spesso capita a chi pratica la canzone pop melodica.

Nella sua carriera, Manilow (che oggi compie 77 anni) è stato in Top Ten negli USA per ben 27 volte, 14 delle quali al numero uno nella classifica “Adult Contemporary”. Qui di seguito, ecco le canzoni che l’hanno portato in vetta.