Pete Doherty, il libertino degli anni Duemila

Noto soprattutto per il suo ruolo di co-fondatore, voce e chitarra dei Libertines, insieme a Carl Barât, ma anche per gli eccessi che lo hanno spesso portato sulle pagine dei famelici tabloid britannici, Pete Doherty, tra droghe, riabilitazioni e arresti, è una delle più coerenti incarnazioni dello stereotipo da rockstar che non conosce limiti. Il musicista inglese, che oggi festeggia il compleanno (è nato il 12 marzo 1979), inizia la sua carriera musicale con i Libertines sul finire degli anni Novanta e già all’inizio del 2000 la band londinese è un fenomeno di massa nel regno britannico. Per quanto il nome di Doherty resti legato al gruppo di “Can’t Stand Me Now”, il musicista è anche il leader dei Babyshambles, che Doherty va a formare dopo il primo scioglimento dei Libertines, per poi decide di portare avanti il suo impegno con la nuova band anche in parallelo con la reunion con Carl Barât e compagni. Nelle pagine che seguono vi proponiamo una selezione di alcuni dei brani più significativi di Doherty con le sue due band, ma anche qualche assaggio dal repertorio solista dell’iconico musicista.