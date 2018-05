Il 25 maggio del 1958 nasceva il Modfather, ovvero Mr. John William Weller universalmente conosciuto come Paul Weller. La sua carriera musicale è iniziata nel 1972, con una prima incarnazione dei Jam in cui suonava il basso; solo nel 1975 passò alla chitarra e da quel momento iniziò l'epopea della band, inizialmente inserita nel filone punk rock, ma in realtà più vicina a sonorità mod revival e new wave.

Dal 1983 al 1990 poi, finita l'esperienza Jam, Weller si è dedicato agli Style Council, fra i maggiori esponenti del filone pop jazz insieme a gruppi come Matt Bianco, Sade ed Everything but the Girl. Terminata anche questa fase, Weller si è lanciato in una lunga e fortunata carriera solista.

Noi vogliamo festeggiare il suo compleanno rivedendo 10 fra i suoi migliori video... auguri!