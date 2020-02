28 febbraio 1942 nasce Brian Jones: alcuni brani curiosi a cui ha partecipato o che ha composto non per gli Stones

3 luglio 1969: una notte maledetta, che ha privato il rock di un personaggio eclettico, imprevedibile e geniale come Brian Jones - cacciato da poco dai Rolling Stones e con in mente parecchi progetti che avrebbero potuto concretizzarsi in una grande carriera lontano da Jagger e Richards, con cui il feeling era ormai svanito.

Su questa morte permane un alone di mistero (fu accidentale? Brian venne ucciso?), ma il risultato finale non cambia.

Se il musicista fosse ancora tra noi, oggi sarebbe il suo settantasettesimo compleanno. Lo ricordiamo proponendo una serie di brani che Jones ha inciso o a cui ha collaborato extra Stones.