I nostri auguri di buon compleanno vanno a Pino Scotto. Oggi il rocker nativo di Monte di Procida (Na) compie 70 anni ed è ancora un valido alfiere dell’hard rock italiano. Molti lo conoscono principalmente per essere dotato di una lingua tagliente e polemica che non risparmia critiche al mondo della musica così come alla società dei nostri tempi. Noi vogliamo spostare l'attenzione sulla musica e, facendo un salto indietro nel tempo, porre l’attenzione sulla produzione dei suoi Vanadium che, negli anni ottanta, ebbero nella nostra penisola un buon seguito tra gli amanti del rock più duro e tirato distinguendosi come migliore hard rock band italiana.