David Coverdale passerà alla storia della nostra musica per avere prestato la voce a due band di poco conto sul panorama hard rock, quali Deep Purple e Whitesnake. All’età di 23 anni fu catapultato incredibilmente dall’essere il frontman di una pub band al prendere il posto del leggendario Ian Gillan (che nel frattempo ne aveva piene le tasche di Ritchie Blackmore) nei Deep Purple. L’avventura con la band di “Smoke on the water” durò lo spazio di quattro anni, tre album in studio e due dal vivo. Poi, nel 1978, fondò una sua band, la sua band: gli Whitesnake. In pista ancora oggi a distanza di 40 anni. Proprio nella giornata di oggi David compie 68 anni. Queste sono alcune delle canzoni dei Deep Purple che non solo ha cantato, ma ha anche scritto.