In ricordo del Maestro Bruno Canfora: le sue canzoni per Mina, Rita Pavone e altri

Nelle pagine a seguire abbiamo raccolto alcune delle canzoni che il Maestro Bruno Canfora (nella foto in alto è il primo da sinistra, accanto a Iva Zanicchi e Raimondo Vianello), scomparso il 4 agosto 2017 all'età di 92 anni, ha scritto per alcune delle più importanti voci della musica italiana (e dello spettacolo italiano), tra gli anni '60 e '70: dalle gemelle Kessler a Mina, passando per il Quartetto Cetra, Rita Pavone e Ornella Vanoni. Buon ascolto!