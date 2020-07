Edoardo Bennato, tra amore e protesta per la sua terra: 11 canzoni su Napoli

Dei suoi 74 anni, Edoardo Bennato 54 li ha passati sul palco con in braccio una chitarra, e magari un'armonica vicina alla bocca. Il rock italiano l'ha praticamente inventato lui, unendolo alla tradizione della nostra canzone d'autore. E l'ha usato per cantare di guerra, di politica, ma anche e soprattutto della sua radice più profonda, quella partenopea. Per uno nato al civico 55 di una periferia napoletana, nella città in cui il 55 significa proprio ‘musica’, era difficile non finire a fare quel mestiere lì. E lo ammette lui stesso, in una delle sue ultime canzoni.

Partiamo proprio dal numero 55 e cerchiamo 11 tracce che Bennato ha lasciato della sua città e del suo quartiere, Bagnoli, tra dichiarazioni d’amore e denunce ferventi, senza mai mandarle a dire.

Daniele Sidonio (a cura di www.lisolachenoncera.it)

LEGGI ANCHE: EDOARDO BENNATO, 71 ANNI CONTROVENTO!