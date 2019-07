Dal rock al rap, passando da pop, disco, reggae e... Vasco: 18 collaborazioni imperdibili di Slash

Cosa hanno avuto in comune Vasco Rossi, gli Insane Clown Posse, Iggy Pop, Michael Jackson, Lenny Kravitz, gli Chic, B.B. King, la cantante indonesiana Ella e moltissimi altri (come, ad esempio, la cantante di ispirazione cristiana Sarah Kelly, ma anche Ron Wood dei Rolling Stones, Roger Daltrey degli Who, Alice Cooper a oltre una dozzina di rocker di razza)? Semplice, un chitarrista. E non uno qualunque...

In 37 anni di attività, Slash ha scritto la storia del rock coi Guns N' Roses e deliziato gli amanti del genere con Velvet Revolver, Slash's Snakepit e come solista, ma ha anche incrociato le carriere di tantissimi colleghi, buona parte dei quali dall'estrazione completamente diversa - se non antitetica - alla sua. Ed è proprio questo a fare di Saul Hudson - questo il nome all'anagrafe dell'artista, nato a Londra il 23 luglio 1965 - un grande chitarrista: nonostante uno stile e un sound inconfondibile, Slash ha saputo espandere anno dopo anno i suoi orizzonti, con l'umiltà propria del musicista autentico, quello conscio che - nonostante la fama e il successo - non basti una vita per imparare tutto quello che c'è da sapere.

Per festeggiare il suo compleanno, invece di offrire la canonica scintillante carrellata dei suoi assoli più celebri con quello che è tornato ad essere il suo gruppo, abbiamo preferito preparare una rassegna delle sue migliori collaborazioni, da quelle più note - con il Re del Pop, tanto per citarne una - a quelle più curiose. Diciotto episodi molto diversi tra loro ma che danno bene l'idea di quanto la passione, l'amore per il proprio strumento e la curiosità siano gli unici elementi capaci di marcare la differenza tra un musicista (anche molto bravo) e un fuoriclasse. Quindi cento di questi giorni e mille altre di queste collaborazioni, Slash: che il dio delle chitarre ti benedica... (continua)