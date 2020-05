"Giuda!"

"Non ti credo. Sei un bugiardo". Il 17 maggio 1966 Bob Dylan, risponde così ad un contestatore del pubblico, alla Free Trade Hall di Manchester. Ha appena terminato un set acustico, ed è salito con il suo gruppo, The Hawks guidati da Robbie Robertson (che poi diventeranno The Band).

Dylan si gira verso i musicisti. "Play it fuckin' loud". E attaccano "Like a rolling stone", risponendo così a chi criticava la sua svolta elettrica. Partendo da quell'esibizione, ecco 10 versioni memorabili della più bella canzone rock di sempre.

Caricamento video in corso Link