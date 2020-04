E' scomparso tre anni fa Jonathan Demme, grande regista cinematografico che ha firmato anche diversi video e documentari musicali.

Per omaggiare il suo lato più squisitamente musicale e rock, abbiamo assemblato una gallery con alcuni dei suoi videoclip più importanti, girati per artisti del calibro di Bruce Springsteen, New Order, Suzanne Vega, UB40...

Rock on, John!