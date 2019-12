2 dicembre 1983: una data importantissima per la storia della musica "pop". Quel giorno fece il suo debutto su MTV, che per primo lo trasmise, il videoclip di "Thriller". Un video rivoluzionario, potremmo dire: fino ad allora, i video musicali venivano realizzati assemblando tra loro immagini e foto, come in una sorta di collage. Spesso erano riprese in studio che immortalavano gli artisti mentre suonavano i loro pezzi. Con il video di "Thriller", l'allora 25enne Michael Jackson - non ancora Re del Pop - provò ad alzare un po' l'asticella, realizzando un video pensato come un piccolo film.