Bill Wyman, all'anagrafe William George Perks, è nato il 24 ottobre del 1936 e - come se ci fosse bisogno di ricordarlo - è stato il bassista dei Rolling Stones dal 1962 al 1992 (30 anni netti di carriera con Jagger, Richards e gli altri).

Bill è da sempre attivissimo e oltre agli Stones ha coltivato altri progetti - da solista, ma anche con i Bill Wyman's Rhythm Kings e partecipando a registrazioni di amici e colleghi. Il suo apporto, come autore, nella carriera dei - Rolling Stones è storicamente stato esiguo (solo tre loro brani portano la sua firma: ("In Another Land", "Downtown Suzie" e l'outtake "Goodbye Girl"), ma scrivere canzoni non è mai stato un problema per lui.

Abbiamo raccolto i 10 singoli usciti a nome Bill Wyman, per festeggiare il suo compleanno e gettare uno sguardo di insieme sulla sua carriera solista - che peraltro ancora continua.