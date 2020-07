Phil Collins non ha mai dimenticato l'insulto di Paul McCartney

Phil Collins in gioventù, come milioni di altre persone, è stato un grande fan dei Beatles. Potete quindi immaginare l’amarezza patita da Phil dopo che ebbe un incontro con Paul McCartney quattordici anni fa. Lo ha raccontato lo stesso ex Genesis in un’intervista rilasciata al Sunday Times.



Ecco quanto dice mister Collins: "L'ho incontrato al Buckingham Palace Party del 2002 (concerto che si tenne nel giardino della residenza reale a Londra per festeggiare il 50esimo anniversario dell’incoronazione della regina Elisabetta). McCartney mi si avvicinò con Heather Mills. “Avevo con me la prima edizione del libro ‘The Beatles’ di Hunter Davies e così dissi ‘Hey Paul, ti dispiacerebbe autografarmelo?’ Lui mi rispose ‘Oh Heather, il nostro piccolo Phil è un fan dei Beatles.' Ho pensato, 'Ma vaffanculo, vaffanculo.' E non l’ho mai dimenticato."



Dal suo punto di vista questa breve conversazione riassume il modo piuttosto condiscendente che ha McCartney di trattare con chiunque. Anche con chi, come nel caso di Phil Collins, potrebbe essere considerato suo pari. Dice ancora il musicista inglese: "McCartney è stato uno dei miei eroi. Ma ha questa cosa che quando parla con te ti fa sentire come se 'So quanto deve essere difficile per voi, perché io sono un Beatle. Sono Paul McCartney e deve essere molto difficile per voi sostenere una conversazione con me'".