PJ Harvey: 10 collaborazioni da non perdere

PJ Harvey (all'anagrafe Polly Jean Harvey, nata il 9 ottobre del 1969) è una delle artiste della scena indie britannica più blasonate, rispettate e considerate fin dai primi anni Novanta, quando debuttò in veste solista o quasi con il suo PJ Harvey Trio nel 1991 (dopo avere abbandonato gli Automatic Dlamini).

Per festeggiare il suo compleanno abbiamo selezionato 10 brani di altri artisti in cui lei ha "messo lo zampino", collaborando e partecipando alle registrazioni: i nomi sono molto vari e sfaccettati - da Mark Lanegan a Gordon Gano, passando per Giant Sand, Tricky e Nick Cave... insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Buon ascolto...