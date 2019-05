Tanti auguri Adele: la sua carriera in 10 canzoni chiave - VIDEO GALLERY

Adele spegne oggi 31 candeline. Nata a Londra nel 1988, Adele Laurie Blue Adkins - questo il suo nome nella vita di tutti i giorni - ha esordito nel 2008 con l'album "19", all'interno del quale erano contenuti singoli come "Hometown glory", "Chasing pavements" e "Make you feel my love" (cover del brano originariamente interpretato da Bob Dylan nel 1997).



Il grande successo internazionale - anzi, mondiale - è però arrivato tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 con il secondo disco "21", trainato dal singolo "Rolling in the deep" e contenente - tra gli altri - la ballad "Someone like you".



Dopo quattro anni di silenzio discografico, nel novembre del 2015 Adele è tornata sulle scene con il suo nuovo lavoro, "25", l'ultimo ad avere per titolo la sua età al momento delle registrazioni, ideale silloge della trilogia cominciata con "19": con "Hello", il singolo apripista, ha superato un record dietro l'altro.



Abbiamo deciso di festeggiarla, oggi, proponendovi i video di 10 canzoni che hanno fatto di Adele la diva pop britannica degli anni 2000: cliccate su avanti per cominciare la gallery.