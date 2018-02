Lo avevano promesso con un post ieri: "No stopping", "non ci fermiamo".

Puntuale è arrivato stamattina l'annuncio di Jagger, Richards e soci: il "NoFilter" tour continua in primavera ed estate, con date in Inghilterra, Irlanda - dove la band non si esibiva da 5 anni: non era stata compresa nei tour precedenti. Nel nuovo giro di concerti sono compresi altri paesi europei, ma non l'Italia - dove il gruppo ha suonato lo scorso settembre, a Lucca.

Ecco l'elenco delle date e il video di presentazione

17 maggio - Croke Park, Dublino

22 maggio - London Stadium

5 giugno - Old Trafford, Manchester

9 giugno - Murrayfield Stadium, Edinburgo

15 giugno - Principality Stadium, Cardiff

19 giugno- Twickenham Stadium

22 giugno Olympiastadion, Berlino

26 giugno Orange Velodrome, Marsiglia

30 Giugno - Mercedes-Benz Arena, Stoccarda

4 luglio- Letnany Airport, Praga

8 luglui - PGE Narodowy Stadium, Varsavia.