Raggiungerà il mercato il prossimo 23 marzo - ma è disponibile in digitale già da oggi, venerdì 2 febbraio - un box set di 7 dischi dedicato alle leggendarie "Roxy performances" di Frank Zappa, la serie di concerti che la compianta rockstar tenne nel dicembre del 1973 al Roxy Theatre sul Sunset Strip di Hollywood per celebrare il decennale della sua band, i Mothers of Invention.

Otto ore di musica sono state mixate nel 2016 da Craig Parker Adams da nuovi nastri in alta definizione trasferiti dai multi-traccia originali: oltre ai quattro concerti del 9 e 10 dicembre del 1973 e al soundcheck dell'8 dicembre ci saranno anche contenuti bonus estratti dalle prove con brani inediti e il meglio delle session di registrazione ai Bolic Studios, dove Zappa portò la sua band per registrare gli overdub per l'album "Roxy & Elsewhere" e per filmare l'intera session.

Questa la copertina del cofanetto:

Ad arricchire il box, un booklet di 48 pagine con foto delle performance, note del Vaultmeister Joe Travers, un saggio del giornalista australiano Jen Jewel Brown e uno del cantante e chitarrista americano Dave Alvin, che ricordano gli show, ed una selezione di articoli dell'epoca.