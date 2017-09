Il rocker di Zocca non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca dopo il megaraduno dello scorso primo luglio a Modena Park: sui piani dal vivo di Vasco Rossi, tuttavia, al momento non si sono registrate dichiarazioni ufficiali. In estate prese piede l'ipotesi di un tour invernale nei palazzi dello sport, che avrebbe riportato il Kom a una dimensione più raccolta rispetto a quella - oceanica - dei grandi raduni all'aperto.

L'artista, per mezzo di un post apparso sul proprio canale Instagram ufficiale, nel tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 13 settembre - ha voluto fare chiarezza, ovviamente a modo suo:

alle voci che parlano di palasport invernali .. rispondo che noi procediamo per ...stadi !! A post shared by vasco rossi (@vascorossi52) on Sep 13, 2017 at 10:19am PDT

"Alle voci che parlano di palasport invernali... rispondo che noi procediamo per... stadi!"

Leggendo tra le righe, il messaggio potrebbe essere interpretato come una smentita dell'indiscrezione che lo vorrebbe pronto per un tour indoor, affermando la volontà di tornare nelle grandi arene all'aperto: mossa, questa, che se confermata ufficialmente lo vedrebbe tornare in azione sul palco non prima della prossima tarda primavera, quando le condizioni climatiche italiane renderanno plausibile l'organizzazione di uno o più grandi eventi musicali dal vivo all'aperto.

Negli ultimi anni Rossi, piuttosto che a veri e propri tour negli stadi, ha preferito delle residency nelle strutture sportive delle maggiori città italiane: il Vasco Live Kom '016 venne ospitato (eccezion fatta per la data zero a Lignano Sabbiadoro) dallo Stadio Olimpico di Roma, per quattro date, mentre il Vasco Live Kom '014 "occupò" per tre sere lo stadio Olimpico di Roma e per altre quattro quello di San Siro, a Milano. L'ultima tournée vera e propria negli stadio del cantante fu il Vasco Live Kom '015, che toccò le città di Bari, Firenze, Milano, Bologna, Torino, Napoli, Messina e Padova.