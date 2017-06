E' morto oggi Albert Johnson, più noto come Prodigy, rapper dei newyorchesi Mobb Deep. Aveva 42 anni ed era stato ricoverato pochi giorni fa per complicazioni legate all'anemia falciforme, una malattia ereditaria del sangue.

Prodigy e il suo partner musicale Havoc sono cresciuti nel Queens di New York e avevano debuttato insieme nel 1992 con un demo a nome Poetical Prophets, per poi pubblicare l'album di debutto come Mobb Deep l'anno seguente (si intitola "Juvenile Hall"). Arrivarono al successo con l'album seguente, "The infamous", confermando la loro popolarità con il successivo "Hell on Earth", al quale hanno fatto seguito altri cinque lavori di minore rilevanza.