James Murphy è stato di parola, o quasi: dopo avere riportato in vita gli LCD Sounsdystem a fine 2015, aveva promesso nuova musica e un nuovo album. In una nota postata su Facebook, Murphy ha annunciato che il nuovo album è praticamente terminato. E poco dopo ha condiviso sulle piattaforme digitali, un nuovo singolo, per 13 minuti di musica nuova, la prima dopo la canzone natalizia “Christmas Will Break Your Heart”, del 2015.

Le due nuobe canzoni sono "Call the Police” e “American dream”, e si possono ascoltare qua sotto.

Le abbiamo suonate entrambe ai recenti concerti di Brooklyn. Sono nuove. Io (James) ho mixato "American dream" ai DFA Studios e il mio amico Dave Sardy ha mixato "Call the police" a LA la scorsa settimana e ha li mandati rapidamente al grande Bob Weston, ai Chicago Mastering Service, così da farle uscire oggi"

Ecco la nota completa di Murphy: né titolo né data di uscita del nuovo disco sono stati ancora annunciati