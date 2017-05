Per ora non ci sono certezze, ma solo indizi social. Che, in ogni caso, conducono a una possibile collaborazione dell'ex batterista dei Nirvana nonché leader dei Foo Fighters Dave Grohl e dell'addetto alle pelli dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith con Harry Shearer, meglio noto come il Derek Smalls degli Spinal Tap, la band immaginaria portata sul grande schermo dal geniale e omonimo mockumentary del 1984.

With friends @EastWestStudio. Derek Smalls @spinaltapprod solo album. Jim Keltner is not that small.. I swear pic.twitter.com/Y4ecYrwmUR — Chad Smith (@RHCPchad) May 3, 2017

Secondo quanto twittato da Smith, presso gli East West Studio di Los Angeles si starebbero tenendo le session di registrazione dell'album solista di Smalls/Shearer, che - il condizionale è d'obbligo - si starebbero con l'apporto del batterista Jim Keltner, in passato già alla corte di tre Beatles su quattro (tutti eccetto Paul McCartney), Ry Cooder, Traveling Wilburys (il supergruppo composto da Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty), Pink Floyd (per "A Momentary Lapse of Reason") e Neil Young.

L'ultimo album pubblicato dagli Spinal Tap, "Back from the Dead" del 2009, è stato realizzato dai tre componenti originali Harry Shearer (nei panni di Derek Smalls), Michael McKean (in quelli di David St. Hubbins) e Christopher Guest (in quelli di Nigel Tufnel) con i contributi di Phil Collen, Keith Emerson, John Mayer e Steve Vai.