Ed eccoci alla fine della seconda serata: con stasera abbiamo visto finalmente tutte ele canzoni in gara tra i "Campioni" e le prime 4 "Nuove Proposte". La premessa è la stessa di ieri: sappiamo che è soprattutto un spettacolo TV, ma qua di concentriamo sulla musica, e proviamo a ragionare su cosa ci è piaciuto e cosa no.

E ci sono piaciuti Chiara, Gabbani, Paola Turci e poco altro. Dopo avere riascoltato tutti e 22 i brani confermiamo quanto avevamo detto dopo l'anteprima di gennaio: non era necessario aumentare il numero dei "Campioni": già 20 erano troppi. Un Sanremo con tante canzoni medie se non mediocri, poche che resteranno o che esulano dallo stereotipo sanremese.

Nelle prossime pagine parliamo delle esibizioni dei "Campioni" e delle canzoni, dei "Giovani", della classifica provvisoria, degli ospiti musicali, ed una rifelssione finale sullo spettacolo.

Qua invece trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Stampa dell'Ariston.