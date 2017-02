Leonardo Lamacchia partecipa al Festival di Sanremo 2017, in gara tra le Nuove Proposte, con "Ciò che resta": "È un pezzo che ho scritto insieme ad altri due autori, Gianni Pollex e Mauro Lusini, e che parte come un consiglio che do a me stesso nel momento in cui sto vivendo una situazione", dice a proposito della canzone il cantautore, "l'importante è andare avanti portandosi dietro un bagaglio fatto da tutte le esperienze passate. Ricordare il passato ed esserne felice".

"È la mia prima grossa esperienza", racconta Lamacchia a proposito della sua partecipazione al Festival, "vorrei conoscere i big, sperando di captare i loro segreti. E spero di crescere". Nei negozi dal 10 febbraio il nuovo album del cantautore, dal titolo eponimo.