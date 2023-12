Shane MacGowan, la sua top ten secondo il "Guardian"

Il "Guardian" ha pubblicato l'elenco, stilato dalla giornalista Annie Zalesky, delle dieci canzoni più significative della discografia di Shane MacGowan, che è scomparso oggi. Ve lo riproponiamo.

The Pogues – Boys from the County Hell (1984)

The Pogues – A Pair of Brown Eyes (1985)

The Pogues – Dirty Old Town (1985)

The Pogues – Sally MacLennane (1985)

The Pogues – A Rainy Night in Soho (1986)

The Pogues – Fairytale of New York ft Kirsty MacColl (1987)

The Pogues & the Dubliners – The Irish Rover (1987)

The Pogues – If I Should Fall from Grace With God (1988)

Shane MacGowan and the Popes – That Woman’s Got Me Drinking (1994)

Shane MacGowan and the Popes with Sinéad O’Connor – Haunted (1994)