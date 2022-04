Herbie Hancock, un jazzista fuori dagli schemi

Herbert Jeffrey 'Herbie' Hancock, uno dei più importanti musicisti jazz di tutti i tempi, nasce a Chicago il 12 aprile 1940. Innovatore nel suo stile pianistico, come dimostra il suo esordio come solista, Hancock entra ben presto in contatto con grandi musicisti come Wayne Shorter e soprattutto Miles Davis, con il quale compie la svolta elettrica, da solista ha contaminato il jazz con il rock e il pop. Ne celebriamo l'82esimo compleanno proponendovi di ascoltare alcuni brani della sua carriera solista.

"Cantaloupe Island" da "Empyrean Isles" (1964)

"Chameleon" da "Head Hunters" (1973)

"I thought it was you" da "Sunlight" (1978)

"Rockit" da "Future Shock" (1983)

"Autodrive" da "Future Shock" (1983)

"Vibe alive" (1988)

"Song For You" con Christina Aguilera, da "15 Songs For You: Ballad Collection" (2005)

"Sister moon" con Sting da "Possibilities" (2005)

"Don't explain", con Lisa Hannigan e Damien Rice da "Possibilities" (2005)

"I Just Call To Say I Love You", il classico di Stevie Wonder, riletto con Raul Midon da "Possibilities" (2005)

"Imagine", con Pink, Seal, India Arie, da "The imagine project" (2010)

"Space Captain" con Susan Tedeschi and Derek Trucks (2010)