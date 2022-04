Ci sono alcuni dischi senza i quali la vita, diciamolo francamente, manca di significato. Album belli, profondi, emozionanti, sorprendenti, commoventi, intensi. Album che rendono diverso il nostro modo di vedere la vita, di guardare la realtà, di provare sentimenti. Album che racchiudono momenti di storia, anzi di Storia, quella che troveremo nei libri negli anni a venire, che illustrano i movimenti della società, i cambiamenti del gusto e del comportamento, le variazioni dell’anima e quelle della mente. No, non è mai soltanto “intrattenimento”: la musica vola molto più in alto, anche quando sembra soltanto leggerissimo svago, anche quando lo è. E la musica raccolta nei dischi, quella che conta, quella che ci cambia la vita, quella alla quale abbiamo affidato e affidiamo i nostri ricordi, i pomeriggi di sole o le giornate di pioggia, le serate ballando o saltando a un concerto, i viaggi in macchina o le passeggiate in città, i nostri pensieri e le nostre idee. Dischi, oggetti ai quali vogliamo bene e che conserviamo con amore, perché racchiudono quello che amiamo e in cui crediamo, canzoni, tre minuti di incredibile magia. Dischi, quindi senza i quali, non c’è alcun dubbio, non è possibile vivere.