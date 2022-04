Jack White: proposta e matrimonio durante un concerto a Detroit

Lo scorso 8 aprile è stato un giorno pieno di avvenimenti importanti e significativi per Jack White: oltre a dare alle stampe "Fear of the dawn”, il primo dei due album che l'ex White Stripes farà uscire nel 2022, il 46enne musicista ha suonato una versione strumentale dell'inno nazionale degli Stati Uniti d'America, "The star-spangled banner”, per i Detroit Tigers nella partita di apertura della stagione di baseball e la sera stessa ha tenuto un concerto nella sua città, durante il quale si è sposato con la fidanzata Olivia Jean.

Verso la conclusione della prima tappa del suo tour al Masonic Temple Theatre di Detroit, durante l’esecuzione di “Hotel Yorba” della formazione di “Seven nation army”, proposta insieme a Olivia che con la sua band si è esibita in apertura dello show, White ha interrotto per un attimo il set per chiedere la mano alla compagna. “Sposiamoci in una grande cattedrale da un prete”, ha scritto su Instagram l’artista condividendo una foto della proposta.

Prima di dare il via al momento dei bis, con in scaletta “Steady, as she gone” dei Raconteurs e “Seven nation army” dei White Stripes, Jack White è tornato poi sul palco insieme a Olivia Jean, questa volta accompagnati dalla madre del musicista, dal padre della sposa e dall’amico di lunga data - oltre che co-fondatore della Third Man Records - Ben Swank, che ha officiato la cerimonia di matrimonio sul palco del Masonic Temple Theatre di Detroit.

La relazione tra Jack White e Olivia Jean è rimasta segreta fino allo scorso 8 aprile. Nonostante non sia chiaro per quanto tempo i due si sono frequentati prima di sposarsi, White e Jean si sono sconosciuti nel 2009 quando la musicista ha firmato per la Third Man Records. Per l’etichetta fondata dall’ex White Stripes con Ben Blackwell e Ben Swank, Olivia Jean ha dato alle stampe tre album: due dischi solisti, "Bathtub love killings" del 2014 e “Night owl” del 2019, oltre al lavoro di debutto eponimo del suo gruppo, le Black Belles, uscito nel 2011. Come solista, Olivia ha anche pubblicato lo scorso anno l’ep “Palladium” con April March.

Quello con Olivia Jean è per Jack White il terzo matrimonio: l’artista è stato spostato con Meg White dal 1996 al 2000, prima di convolare a nozze con la modella e cantante Karen Elson nel 2005, da cui ha divorziato nel 2013.

Questa la scaletta del concerto dell'8 aprile al Masonic Temple Theatre di Detroit:

SETLIST

Taking Me Back

Fear of the Dawn

Dead Leaves and the Dirty Ground - Cover di The White Stripes

Love Interruption

Love Is Selfish

I Cut Like a Buffalo - Cover di The Dead Weather

Lazaretto

Love Is Blindness - Cover di U2

We're Going to Be Friends - Cover di The White Stripes

You Don't Understand Me - Cover di The Raconteurs

I'm Slowly Turning Into You - Cover di The White Stripes

Ball and Biscuit - Cover di The White Stripes

Hotel Yorba - Cover di The White Stripes (con Olivia Jean)



BIS #1