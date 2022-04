In ricordo di Sergio Bardotti

Sergio Bardotti, è morto quindici anni fa, l'11 aprile del 2007, a soli 68 anni. Chi è Sergio Bardotti? Semplicemente una delle figure più significative della musica leggera italiana del Novecento. Cantautore, paroliere, discografico, produttore, autore televisivo, nel corso della sua attività ha firmato decine di testi, circa 200, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della canzone italiana e internazionale. Una delle sue "specializzazioni" era la versione in italiano dei testi di brani in altre lingue (inglese, francese, portoghese); per ricordarlo nell'anniversario della sua scomparsa abbiamo scelto, fra le tante cover alle quali ha contribuito, alcune di quelle di cui è il solo autore del testo italiano.

"Datemi un martello" ("If I had a hammer" di Pete Seeger, incisa da Rita Pavone nel 1964)

"Chi più di me" ("Can't get along very well without you" di Paul Anka, incisa da Dino nel 1966)

"Prendi la chitarra e vai" ("Lovers of the world unite" di Roger Greenway e Roger Cook, incisa dai Motowns nel 1966)

"Mondo di uomini" ("It's a man's man's man's world" di James Brown e Betty Jean Newsome, incisa da Lucio Dalla nel 1966)

"Se perdo te" ("The Time Has Come" di Paul Korda, incisa da Patty Pravo nel 1967)

"Chi è" ("Get back" di John Lennon e Paul McCartney, incisa dai Juniors nel 1969)

"Chi ti darà" ("I'm gonna cry till my tears run dry" di Scotty Fagin, Doc Pomus, Mort Shuman, incisa da Patty Pravo nel 1971)

"E io tra di voi" ("Et moi dans mon coin" di Charles Aznavour, incisa da Charles Aznavour nel 1971)

"9 di sera" ("A televisao" di Chico Buarque de Hollanda, incisa da Enzo Jannacci nel 1975)

"La voglia la pazzia" ("Se ela quisesse" di Vinicius de Moraes e Toquinho, incisa da Ornella Vanoni nel 1976)