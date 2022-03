Negli ultimi tempi, Eric Clapton ha fatto notizia soprattutto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, sposando a più riprese tesi complottiste e prive di fondamento scientifico. Ma come ha riassunto recentemente Keith Richarda: "Amo profondamente Eric profondamente. Lo conosco praticamente da sempre e abbiamo avuto alti e bassi. Il covid ha diviso le persone e certe volte le pone in posizioni scomode".

Insomma, un grande musicista, con una coda di carriera se vogliamo poco edificante.

Della carriera di Clapton, di ciò che lo ha reso grande e non delle polemiche recenti, si parlerà in "Eric Clapton - A life in 12 bars", che andrà in onda domani - Mercoledì 30 marzo, giorno del suo 77° compleanno - alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW.

Il docu-film è del 2017 ed è diretto da Lili Fini Zanuck (produttrice premio Oscar per "A spasso con Daisy"). È un'autobiografia ufficiale, raccontata in prima persona dallo stesso Clapton, e contiene materiai dell'archivio privato dell'artista. Nel racconto sono comprese anche le tragedie e la lotta con droga. Un estratto in anteprima del documentario è visibile qua sotto: