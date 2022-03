Andy Gibb, morto a trent'anni

Breve la vita (e neppure troppo felice) di Andy Gibb, fratello minore di Barry Robin e Maurice: i Bee Gees; sei canzoni nella Top Ten statunitense a partire dal 1977 quando era solo diciannovenne, poi il tunnel della droga (soprattutto cocaina) e dell'alcool, la depressione, il tentativo di un ritorno sulle scene nel 1987 e, infine, la morte prematura, a trent’anni appena compiuti, era infatti nato il 5 marzo del 1958 ed è morto il 10 marzo del 1988, a causa di una infiammazione del miocardio dovuta a un'infezione virale.

I suoi fratelli gli dedicarono la canzone “Wish You Were Here”, scritta in suo ricordo qualche mese dopo la sua morte, che venne inclusa nell'album "One" pubblicato dal terzetto nel 1989, a un anno di distanza dalla scomparsa di Andy. Noi lo vogliamo ricordare - anche per farlo conoscere a chi non l’avesse mai ascoltato - proponendo alcune delle sue canzoni.

“Wish You Were Here”

“Words and music” (1975, singolo)

“I just want to be your everything” (1977, dall’album “Flowing rivers”)

“(Love is) Thicker than water” (1977, dall’album “Flowing rivers”)

“Shadow dancing” (1978, dall’album “Shadow dancing”)

“An everlasting love” (1978, dall’album “Shadow dancing”)

“(Our love) Don’t throw it all away” (1978, dall’album “Shadow dancing”)

“Why” (1978, dall’album “Shadow dancing”)

“Desire” (1980, dall’album “After dark”)

“I can’t help it” (1980, dall’album “After dark”, con Olivia Newton-John)

“Time is time” (1980, dall’album “Andy Gibb’s greatest hits”)

“Me without you” (1980, dall’album “Andy Gibb’s greatest hits”)

“All I have to do is dream” (1981, singolo, con Victoria Principal)

“Man on fire” (1991, uscita postuma)

“Arrow through the heart” (2010, uscita postuma)