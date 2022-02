Slash spiega perché non farà canzoni dei Guns N'Roses nel suo tour con i Conspirators

Ieri sera dal Roseland Theatre di Portland (Oregon) è partito il 'The River is Rising' tour degli Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators che presenterà sul palco i brani di "4", il nuovo album del chitarrista dei Guns N'Roses che verrà pubblicato questo fine settimana.

Come spiegato dallo stesso Slash ai taccuini di Ultimate Classic Rock, dal vivo nei primi concerti del tour, fino a che il disco non sarà sul mercato, non verranno presentate molte nuove canzoni: "Quando il disco uscirà, inizierò a presentare più canzoni del nuovo disco. Quando il tour sarà finito, le avremo suonate tutte".

Ciò che non devono attendersi i fan di Slash da questo tour è che possa presentare sul palco canzoni dei Guns N'Roses e dei Velvet Revolver.

Avendo ormai alle spalle quattro dischi con i Conspirators il materiale è più che sufficiente per riempire tutta la scaletta. Spiega riguardo la scelta di escludere i brani della band capitanata da Axl Rose: "Devo ammettere che mi è davvero mancato suonare il materiale dei Guns, quindi, quando è iniziata questa cosa qui per me è stato di grande sfogo. Ma dopo essere tornato con tutti i miei amici nei Guns, dopo un po' mi sono detto, 'Non ho bisogno di farli con Myles e Company', quindi non abbiamo canzoni dei Guns nel set. Detto questo, in un certo senso mi manca l'occasionale canzone dei Velvet Revolver. Per ora non ho ancora inserito nessuna canzone dei Velvet in scaletta, ma a un certo punto potrei metterne una, per il gusto di farla".

Slash è nel rock business da molto tempo e ne ha vissute di tutti i colori, suonando in ogni luogo. Con i Conspirators si dice interessato solo a suonare, non è importante dove: "Non abbiamo alcun tipo di illusione di grandezza. Non cerchiamo di essere la band più grande del mondo. Ci piace solo andare a suonare. E' così che ha funzionato per tutto questo tempo. In realtà abbiamo una fanbase considerevole, ma non cambia davvero il modo in cui facciamo le cose."

Il concerto di ieri sera non ha avuto in scaletta – come promesso – alcun brano di Guns N'Roses o Velvet Revolver, ma qualche 'prima volta' non è mancata, vedi la cover della hit di Lenny Kravitz "Always on the Run" oppure quella di "Rocket Man" di Elton John. Oltre ad avere fatto esordire dal vivo "Fill My World" e "Call off the Dogs", brani del nuovo album.

Setlist:

Driving Rain

Shots Fired

My Antidote

Serve You Right

The River Is Rising

Back From Cali

Withered Delilah

Always on the Run

No More Heroes

Speed Parade

Fill My World

The One You Loved Is Gone

Call off the Dogs

Doctor Alibi

Rocket Man

Nothing to Say

You're a Lie

World on Fire

Encore:

Anastasia