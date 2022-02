Brit Awards, "canzone internazionale dell'anno" è "Good 4u" di Olivia Rodrigo (in aggiornamento)

Eè in corso, e potete seguirla in diretta qui

la serata di consegna dei Brit Awards 2022.

I Brit Awards vengono assegnati dalla British Phonographic Industry, associazione che rappresenta le case discografiche d'oltremanica.

Olivia Rodrigo ha ottenuto il Brit Award nella categoria "Song of the year" con "Good 4U", la stessa nella quale erano in nomination i Maneskin con "I wanna be your slave". Gli altri competitor erano



ATB / Topic / A7S - Your Love (9PM)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ckay - Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

Drake ft Lil Baby - Girls Want Girls

Galantis, David Guetta & Little Mix - Heartbreak Anthem

Jonasu - Black Magic



Kid Laroi & Justin Bieber - Stay

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Lil TJ & 6lack - Calling My Phone

Polo G - Rapstar

Tiesto - The Business

The Weeknd - Save Your Tears

Il premio "International artist of the year" è andato a Billie Eilish

Gli altri competitor erano

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Il Brit Award per il "Best group" è stato annunciato dai Maneskin ed è andato ai Wolf Alice.

Gli altri competitor erano

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Il titolo di "Best new artist" è andato a Little Simz

Gli altri competitor erano

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Self Esteem

Per la categoria "Best dance" è stata premiata Becky Hill

Gli altri competitor erano

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

Raye

Nella categoria "Best Rock Alternative" ha vinto Sam Fender

Gli altri competitor erano

Coldplay

Glass Animals

Tom Grennan

Wolf Alice

Dua Lipa ha ricevuto il premio come Best pop/R&B

Gli altri competitor erano

Adele

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Adele ha vinto il titolo di "Canzone dell'anno" con "Easy on me".

Gli altri competitor erano

A1 & J1 - Latest Trends

Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals - Don't Play

Becky Hill & David Guetta - Remember

Central Cee - Obsessed With You

Dave ft Stormzy - Clash

Ed Sheeran - Bad Habits

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Mix)

Glass Animals - Heat Waves



Joel Corry, RAYE, David Guetta - BED

KSI - Holiday

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted - Wellerman

Riton x Nightcrawlers Ft Mufasa & Hypeman - Friday (Dopamine Re-Edit)

Tion Wayne & Russ Millions - Body

Tom Grennan - Little Bit Of Love



Holly Humberstone è il vincitore nella categoria Brits Rising Star, davanti a

Bree Runway

Lola Young

(in aggiornamento)